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Общество

Администрации районов Петербурга наработали на 250 тысяч рублей штрафов за плохую уборку дворов

В 24% проверенных жилых зданий нашли нарушения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Районные администрации Петербурга заработали крупный штраф за плохую уборку дворов в начале марта.

Районные администрации Петербурга заработали крупный штраф за плохую уборку дворов в начале марта.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Районные администрации Санкт-Петербурга получили штрафов на сумму в 250 тысяч рублей за ненадлежащую уборку дворов. Специалисты жилищной инспекции отчитались о результатах проверок с 1 по 7 марта на территории города. Рейды прошли в 271 многоквартирном доме. Например, в выходные дни нарушения нашли в 24% проверенных зданий. Обычно коммунальщики грешат несвоевременным вывозом снега и мусора.

- В рамках систематических осмотров специалисты проверили, соблюдаются ли требования по очистке крыш от снежных шапок, уборке и вывозу снега, огораживанию опасных зон и устранению наледи, - передают «Невские новости».

В итоге государственные инспекторы напарвили во все провинившиеся администрации письма с требованием принять меры по устранению причин нарушений. Кроме этого в жилинспекции составили общий протокол с упомянутым крупным штрафом.