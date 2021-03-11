Глава СК по Ленобласти пообещал помочь обманутым дольщикам ЖК «Щегловская усадьба»

Следком вмешался в историю об обманутых дольщиках в Щеглово. Фото: vk.com/lenobl.sledcom

Глава СУ СК РФ по Ленобласти Сергей Сазин встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Щегловская усадьба», который находится во Всеволожском районе. Пострадавшие собственники запланировали голодовку. В акции участвует даже отчаявшаяся многодетная мать. Люди собрались в доме на колесах, туда прибыли СМИ, Следком, а также представители прокуратуры и Фонда защиты прав граждан. В общем, дольщикам обещали всесторонне помочь.

- Дольщики рассказали о своей тяжелой жизненной ситуации, о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни из-за обмана недобросовестных застройщиков. Представитель Фонда разъяснил им о принимаемых мерах по устранению негативных последствий произошедшего, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Пострадавшим собственникам предложили подать необходимые документы в органы следствия. Также благодаря вмешательству СК к делу подключат правительство 47-го региона.