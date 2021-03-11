Погода в Санкт-Петербурге: 11 марта 2021 года будет морозная ночь и резкое потепление днем

"КП" выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 11 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, чего ждать горожанам от погоды в Санкт-Петербурге на 11 марта 2021 года. Морозы пока что не спешат отступать из Северной столицы даже в середину первого месяца весны. В четверг особенно холодной будет ночь, а вот день уже, скажем так, щадящий. Кроме этого синоптики и спасатели МЧС предупреждают о гололедице на дорогах.

- 11 марта 2021 года в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит от -18 до -20 градусов, а в окрестностях до -22. Днем температура составит от -5 до -7. Атмосферное давление будет понижаться, - рассказывают специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее «Комсомолка» выяснила, что причиной морозной аномалии является антициклон. Накануне город и вовсе обновил температурный рекорд, державшийся с 1963 года. Однако оттепель можно ждать уже после выходных.