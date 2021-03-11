Женщина серьезно пострадала в ДТП с трактором на Октябрьской набережной

"КИА" и трактор столкнулись на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло в ночь на четверг в Невском районе Петербурга. На Октябрьской набережной легковушка протаранила трактор. Водитель серебристой «КИА» по-видимому не заметил спецтехнику и врезался в нее на полном ходу.

- Авария на Октябрьской набережной перед улицей Дыбенко в сторону Володарского моста. Легковушка и перевернутый трактор, написали очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара трактор отлетел в сторону, задел ковшом еще одну «КИА» и лег на бок. По сообщениям свидетелей аварии, водитель первой иномарки даже не пытался тормозить, поэтому удар получился сильным. В результате женщина, сидевшая в иномарке - предварительно именно она была за рулем - получила серьезные травмы головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сведений о состоянии тракториста нет. Вторая иномарка пострадала незначительно, ее владелец не пострадал.