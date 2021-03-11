В IKEA появится игрушка, которую создал 9-летний петербуржец

Юный петербуржец создал игрушку для IKEA. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Игрушка, придуманная 9-летним мальчиком из Петербурга, появится в продаже в сети магазинов IKEA. Она станет частью специальной серии Сагоскатт, доходы от продаж которой идут на благотворительность.

- На прилавках магазинов IKEA появится игрушка, созданная по эскизам 9-летнего Саввы из Санкт-Петербурга. Юный петербуржец нарисовал собаку-русалку, которая помогает людям и животным, оказавшимся в беде, - пишет «Мойка 78».

Всего в конкурсе на создание игрушек участвовали тысячи детей со всего мира. в итоге были выбраны пять эскизов, по которым дизайнеры IKEA создали реальные модели игрушек. В число победителей вошли дети со всего мира, в том числе и юный петербуржец.

Отметим, что конкурс детских рисунков проводится с 2015 года, а доходы с продаж игрушек серии Сагоскатт пойдут на реализацию социальных проектов, в том числе и в России. Что касается собаки-русалки, то она будет продаваться в магазинах по всему миру.