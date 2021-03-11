Резкий перепад температуры ожидается в Петербурге и Ленобласти днем 11 марта

Слякоть вернется в Петербург в ближайшие дни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Резкий перепад температуры ждет жителей северо-западной части России 11 марта. Если ночью в Петербурге термометры показывали до -20, а в Ленинградской области и все -30, то днем в четверг будет куда теплее.

- 11 марта в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура в течение дня составит -5...-7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Практический такой же прогноз действует и по Ленобласти, только разность температур днем там чуть больше - от -4 до -9.

Впрочем, уже в пятницу ожидается приход циклона, который принесет сильный ветер, снег и метель, а также резкое потепление. Ночью 12 марта ожидается около -8...-10 градусов, а днем будет около -2. В субботу и вовсе термометры покажут до +4 градусов, пойдет дождь. Тем не менее, по ночам будет подмораживать, так что на дорогах неизбежен гололед.