Сбой движения произошел на зеленой ветке метро

ЧП произошло на зеленой ветке метро, поезда встали в тоннелях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой в движении метро произошел на зеленой ветке метрополитена Санкт-Петербурге. По техническим причинам составы встали в тоннелях, о чем сообщают взволнованные пассажиры.

- С 08:31 по техническим причинам поезда проследуют станцию «Маяковская» на проход, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Более точной информации пока нет.

Пассажиры сообщают, что проблемы возникли где-то на перегоне до «Маяковской», так как на станции «Гостиный двор», если ехать со стороны «Беговой», всех высадили.

В 08:43 станция «Василеостровская» была закрыта на вход из-за большого наплыва людей.

Причины ЧП уточняются. Пассажирам советуют пользоваться другими видами транспорта.