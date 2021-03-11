Станция метро «Василеостровская» закрыта на вход из-за наплыва пассажиров

"Василеостровская" и "Беговая" закрыты на вход. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Василеостровская» была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. Наплыв произошел по причине сбоя в движении поездов на зеленой ветке подземки. Поезда идут только до «Гостиного двора». Некоторые составы встали в тоннелях, об этом сообщают пассажиры.

- В 08:43 ст. «Василеостровская» закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, - сообщает пресс-служба метрополитена.

По предварительным данным, причиной стало возгорание на станции «Маяковская». Те поезда, которые все-таки идут по зеленой ветке, проходят станцию без остановки.

Также сообщается, что временно на вход закрыта и станция «Беговая». Также из-за наплыва пассажиров.

Пока со стороны «Гостиного двора» в сторону «Маяковской» составы идут без пассажиров. Пересадка через «Невский проспект» работает.