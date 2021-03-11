Остановлено движение поездов от станции метро «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского-1»

Большая часть зеленой ветки закрыта для движения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Большая часть зеленой ветки метро Петербурга закрыта для движения. С 8:59 поезда не идут на участке от станции метро «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского-1». Об этом информирует пресс-служба метрополитена.

- От «Площади Александра Невского-1» в сторону «Василеостровской» движение есть, - уточняют в подземке.

Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского-1» закрыты на вход из-за наплыва пассажиров - им просто не уехать.

Напомним, что сбой в движении произошел в 8:31. Пассажиры сообщали о застрявших в тоннеле поездах. Позднее составы дошли до станции «Гостиный двор» , где всех высадили.

По предварительным данным, на станции «Маяковская» произошло возгорание силового кабеля. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Информация проверяется.