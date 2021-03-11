Движение по зеленой ветке метро в Петербурге полностью закрыто

Движение по зеленой ветке перекрыли в 9:21. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В метро Санкт-Петербурга локальный коллапс: из-за технических неполадок на станции метро «Маяковская» полностью перекрыли третью линию – она же «зеленая ветка». Об этом в четверг, 11 марта, сообщили пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

- С 09-21 движение по Линии 3 не осуществляется, станции закрыты для входа пассажиров, - уточнили в ведомстве.

Напомним: предположительно, в тоннеле на станции метро «Маяковская» загорелся кабель – очевидцы сообщают о задымлении. К месту происшествия стянули пожарные машины, замечен автомобиль реанимации. Вскоре после этого на вход закрыли «Беговую», «Приморскую», Василеостровскую» и «Площадь Александра Невского-1», а потом – и всю зеленую ветку разом. Как скоро движение возобновят, на данный момент неизвестно, на месте работают оперативные службы. Мы следим за развитием событий.