Более 19 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 19 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с пандемией в Санкт-Петербурге находится на стабильном уровне. Однако о победе над инфекцией говорить рано. Каждый день петербуржцы обращаются в медицинские учреждения для сдачи анализов. По данным Смольного на четверг, 11 марта 2021 года, за последние сутки были обследованы более 19 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19164 человека. В единую службу по вопросам пандемии по номеру 122 обратились 9915 горожан, - рассказали в администрации города.

Смольный отмечает, что в городе за неделю снизилось количество больных инфекцией на 31 процент. Вместе с этим число госпитализаций также уменьшилось на 45 процентов. Накануне в больницы были направлены 1179 зараженных.

Также в комитете по здравоохранению опровергли слух о дефиците вакцины от коронавируса. На данный момент в Петербурге в запасе порядка 60 тысяч доз "Спутника V".