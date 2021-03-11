Стюардесса отдала петербургским мошенникам более 280 тысяч рублей

Полицейские задержали двух лжесотрудников банка, обманувших стюардессу из Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух лжесотрудников банка, обманувших стюардессу. 8 февраля 2021 года в управление МВД обратилась 29-летняя женщина и рассказала, что оказалась жертвой мошенников, отдав им более 280 тысяч рублей.

- Заявительница пояснила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный человек и представился сотрудником банка. Он сообщил, что в отношении нее ведутся мошеннические действия. Введя стюардессу в заблуждение, аферист убедил ее перевести с трех банковских карт деньги на сторонний счет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего женщина потеряла 282 983 рубля. Поняв, что это обман, она обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело.

Спустя месяц полицейские нашли подозреваемых. Двух приезжих из Алтайского края, 21 и 24 лет, задержали рано утром 10 марта у дома 1 по улице Артиллерийская. При обыске у них изъяли 14 сим-карт, 30 банковских карт и семь мобильных телефонов. Сейчас подозреваемые под стражей.