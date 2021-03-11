Причины ЧП на зеленой ветке назвали в метрополитене Петербурга

Сбой на зеленой ветке произошел из-за короткого замыкания в тоннеле. Фото: vk.com/spb_today

В метрополитене Петербурга принесли извинения всем пассажирам, которые опоздали на работу из-за утреннего сбоя на зеленой ветке метро и объяснили, в чем была причина ЧП. Из-за него пришлось, впервые за долгие годы, полностью закрыть одну из линий.

- Из-за технической неполадки начала тлеть оплетка кабеля в тоннеле у станции «Маяковская». ЧП случилось недалеко от пассажирской платформы, рядом с входным светофором, при помощи которого машинисту запрещают или разрешают въезд на станцию, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.

Предварительная причина задымления - короткое замыкание в кабельной соединительной муфте 10 кВ в тоннеле. Из-за этого сработало аварийное реле и произошло автоматическое отключение поврежденной линии. Чтобы все отремонтировать, пришлось обесточить всю зеленую ветку метрополитена.

В течение часа все неисправности были устранены и работа вошла в обычный ритм. Пострадавших при ЧП нет.

- Метрополитен приносит извинения пассажирам в связи с временной остановкой движения на Линии 3, - отметили в подземке.