Пьяный петербуржец угнал машину и попал на ней ДТП

Петербургскими полицейскими задержаны подозреваемые в неправомерном завладении авто Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, угнавших автомобили с целью покататься. Оба случая произошли во вторник, 9 марта 2021 года. Около 23:00 часов в отделение МВД Красносельского района обратился 31-летний оператор частной компании, который рассказал, что неизвестный похитил автомобиль марки "Мицубиси Аутлендер".

- Мужчина пояснил, что машина стоимостью 285 тысяч рублей была угнана от дома 4 по улице Тамбасова. Спустя 15 минут у дома 14 по улице Партизана Германа полицейские задержали подозреваемого. На угнанном авто он наехал на препятствие. Оказалось, что за рулем находился 30-летний пьяный горожанин. Авто вернули владельцу, а на горе-угонщика возбудили уголовное дело, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Другой инцидент произошел в ночь 9 марта. У дома 26 по Кирочной улице для проверки документов полицейские остановили каршеринг "Фольксваген Поло". За рулем оказался 25-летний москвич. Оказалось, что он управлял авто по поддельному аккаунту. Позже в полицию обратился представитель компании каршеринга с заявлением о неправомерном завладении машиной. На жителя Москвы также возбудили уголовное дело.