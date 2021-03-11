Рост заражений и выздоровлений от коронавируса зафиксировали в Петербурге 11 марта 2021 года

Еще 961 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 11 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по пандемии. Так, на четверг, 11 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге зафиксирован как рост числа заболевших инфекцией, так и рост числа выздоровевших по сравнению с днем ранее.

- На 11 марта в Петербурге заболели еще 961 человек, днем ранее 959. Также за сутки выздоровели 2805 пациентов, это на 56 человек больше, чем 10 марта, - сообщили в оперативном штабе.

В общей сложности за время пандемии официально коронавирус был подтвержден у 377 748 жителей Петербурга. Из них 323 240 выздоровели и 11 527 скончались, 40 человек умерли за последние сутки.

Напомним, что накануне прошли слухи о том, что в Петербурге дефицит вакцины от коронавируса. Однако, как пояснили в комитете здравоохранения, это неправда. На деле дозы прививки закончились только в пяти медпунктах. Но недостаток будет быстро восполнен, так как в городе имеется запас в 60 тысяч доз вакцины.