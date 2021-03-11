17 международных спортивных турниров пройдут в Петербурге в 2021 году

В 2021 году в Петербурге планируется провести 17 международных спортивных турниров Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году Санкт-Петербург станет площадкой для проведения 17 международных спортивных турниров. Среди них Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться еще в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии. Перечень мероприятий Смольный представил в четверг, 11 марта 2021 года.

- Также в Петербурге пройдут: Международный командный юношеский турнир по самбо "Победа", соревнования по триатлону, первенство Европы по велоспорту-треку, Международный юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина, - рассказали в администрации города.

Кроме этого город на Неве примет XXXI традиционный легкоатлетический марафон "Белые ночи", традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти А.С.Рахлина и многое другое.

Губернатор Александр Беглов уже подписал постановление о наиболее значимых спортивных событиях, которое позволит обеспечить слаженную работу органов государственной власти при проведении турниров.