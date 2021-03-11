Пять человек пострадали в ДТП автобуса и маршрутки в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП с общественным транспортом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Рано утром в четверг, 11 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге произошла авария с участием общественного транспорта. В 08:50 часов в Красногвардейском районе столкнулись пассажирский автобус и маршрутка. В первом транспорте в момент ДТП людей, кроме водителя, не было. А вот в маршрутке пострадали несколько человек.

- На пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции произошло столкновение автобуса (без пассажиров) и маршрутки. В результате столкновения в маршрутке пострадали пятеро пассажиров, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, серьезных травм ни у кого нет.

Столкновение произошло на автобусной остановке. Маршрутка "догнала" автобус, в результате чего задняя часть транспорта смялась.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции и проводят проверку произошедшего.