Дорожные службы предупреждают о снегопаде в Петербурге в ближайшие часы

Почти 800 единиц техники убирают остатки снега в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 800 машин и свыше 1200 работников ручного труда дорожных предприятий Петербурга вышли убирать улицы города утром 11 марта. Техника будет сгребать снег и посыпать асфальт песко-соляной смесью, а дворники - очищать остановки и обрабатывать их территорию от гололеда. Впрочем, уже днем природа может подкинуть коммунальщикам новых забот - пойдет снег.

- По прогнозу синоптиков, в ближайшие 1-2 часа в Санкт Петербурге начнется снег. В четверг утром на уборку городских улиц вышло 795 единиц техники и 1222 работника ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого еще 81 машина и 430 человек из числа персонала садово-парковых предприятий приводят в порядок сады, скверы и парки города.

По данным синоптиков, днем в четверг погода начнет портится. Если ранее в прогнозе осадков не было, то теперь ожидается приход циклона, который принесет резкое потепление и сильный ветер.