Обыски проходят в Петербурге по делу об уборке города от снега

Уборка снега в Петербурге обернулась уголовным делом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следователи петербургского Главка провели утром 11 марта ряд обысков по делу о многомиллионном мошенничестве. Речь идет об уборке города от снега, при которой были похищены бюджетные деньги.

- По версии следствия, разработчиком схемы стал бывший руководитель дорожного предприятия, который, воспользовавшись привлек к противоправной деятельности представителей подрядной организации. Он заключил фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, по которому в рамках контракта было выделено порядка 9,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция отмечает, что уборка была проведена формально и не в полном объеме, а деньги были расхищены.

Следственным управлением Главка было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы плюс штраф до миллиона рублей.