Петербургская фирма кормила школьников Ленобласти поддельным творогом

Школьников Ленобласти кормили фальсифицированным творогом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление Россельхознадзора оштрафовало компанию из Петербурга, которая производила фальсифицированный творог. Выяснилось это при проверке качества школьного питания в Ленобласти.

- В январе 2021 года в общеобразовательной школе, расположенной в поселке Беседа Волосовского района Ленинградской области, были отобраны образцы от партии творога, используемого для организации питания учеников, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Причиной визита стал предварительный мониторинг при помощи специализированной системы «Меркурий», отслеживающей производство молочной продукции. Оказалось, что компания из Петербурга прост не получала нужного сырья для производства творога по ГОСТу.

Анализ образца в лаборатории показал, что в твороге есть жиры растительного происхождения, чего быть не должно. Продукция была признана фальсифицированой.

Впрочем, наказание оказалось не слишком суровым: производителю выписали штраф в 100 тысяч рублей.