Переболевших коронавирусом предупредили о риске смерти от инфаркта и инсульта

Врач призвал петербуржцев ни в коем случае не затягивать с госпитализацией при инсульте Фото: Артем КИЛЬКИН

У людей переболевших коронавирусом в несколько раз увеличивается риск смерти от инсульта и инфаркта. Об этом в четверг, 11 марта 2021 года, рассказал главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

- Одной из особенностей вируса является воздействие на сосуды в организме человека. Из-за этого у людей с атеросклерозом, сахарным диабетом, васкулитом появляется риск возникновения инфаркта или инсульта, причем, вне зависимости от возраста, - пояснил специалист.

При этом, частота возникновения инсульта у людей, перенесших коронавирус, возрастает в восемь раз. С начала пандемии количество смертей от инсульта увеличилось в 2,5 раза.

Также невролог отметил, что при первых признаках инсульта необходимо сразу вызывать скорую помощь, иначе это чревато инвалидностью.