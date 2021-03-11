Метель и сильный ветер накроет Петербург 12 марта

Метель и сильный ветер ждут Петербург 12 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило местных жителей и гостей города о резком ухудшении погоды. В пятницу, 12 марта 2021 года, ожидается сильная метель и ураганный ветер. Но есть и плюс, в Петербурге наконец потеплеет до минус 2 градусов.

- 12 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный, южный порывами до 18 метров в секунду. На дорогах гололедица, - рассказали в МЧС города.

Снежная погода будет в Петербурге, как минимум, до конца недели. В субботу, 13 марта, в городе ожидается мокрый снег с дождем, так как температура повысится до плюс 2-4 градусов. Аналогичная ситуация будет и в воскресенье - 14 марта в Петербурге снег с дождем, умеренный южный ветер и до плюс 4 градусов.

- Всю вторую половину марта ночью еще будут слабо отрицательные значения, а днем - положительные. Особенно, когда будет выглядывать солнце, прогрев будет особенно заметен. Тогда уже можно говорить, что весна пришла, - отметил главный синоптик города Александр Колесов.