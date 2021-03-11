Суд в Петербурге запретил АУЕшные паблики соцсетях

Суд запретил блатную лирику в соцсетях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петродворцовый районный суд Петербурга закрыл доступ к «пацанским» пабликам с блатными песнями и тюремными стихами, относящимися к запрещенному в России движению АУЕ* - Арестантское уголовное единство.

- В ходе мониторинга сети «Интернет», в том числе социальной сети «ВКонтакте», установлено, что в свободном для неопределенного круга лиц доступе, выявлены группы с блатной лирикой и тюремными стихами, содержащие информацию, оправдывающую противоправное поведение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также, по мнению прокуратуры, содержащаяся в пабликах информация вызывает у детей и подростков желание употреблять алкоголь, наркотики, психотропные вещества, а также курить, играть в азартные игры и совершать преступления.

Суд с доводами согласился и постановил закрыть доступ к нескольким группам «ВКонтакте», видео на YouTUBE, а также материалам на других ресурсах.

*-Решением Верховного Суда РФ международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещенным на территории Российской Федерации.