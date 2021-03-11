Вмерзший в лед труп мужчины нашли на берегу Финского залива

Вмерзший в лед труп пенсионера нашли на берегу Финского залива в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На берегу Финского залива в Ленинградкой области нашли труп мужчины, сильно вмерзший в лед. Сообщение о находке поступило в полицию днем в среду, 10 марта 2021 года. Тело было обнаружено на побережье недалеко от поселка Приветинское.

- Труп был вмерзший в лед в 800 метрах от берега. Тело сильно вмерзло в лед, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина был одет в коричневую куртку, серо-зеленые штаны и такого же цвета шапку. Следователи предполагают, что умерший - без вести пропавший 85-летный пенсионер, которого ищут с 8 марта.

На данный момент тело направлено в морг для установления причин смерти.

Напомним, что подобную находку сделали жители Петербурга. В 200 метрах от берега залива в районе поселка Лахта в Приморском районе города нашли замерзший труп молодого мужчины.