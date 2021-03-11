Петербург стал первым в России по качеству образования

Петербург занял первое место в рейтинге по качеству школьного образования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург стал лучшим регионом России по качеству школьного образования. Город набрал 92,1 балла по оценке Рособрнадзора. Второе место заняла Москва - 92 балла ровно. Третьей стала Ленинградская область - 77,1 балла.

- Показатель региона высчитывается по двенадцати показателям, включая результаты школьников по ЕГЭ, поступление школьников в вузы, управление школьной системой (в том числе эффективность технологического проведения ЕГЭ) и так далее, - говорится в описании рейтинга.

Сумма всех показателей составляет 100 баллов. Это максимум, который может получить регион по оценке экспертов. Таким образом, Петербург приблизился к идеалу, также как и Москва. А вот Ленобласти есть, к чему стремиться.

В десятку также вошли Калининградская, Ярославская, Тамбовская, Удмуртия, Свердловская область, Пермский край и Мурманская область.

А самый худший показатель у Ингушетии - всего 7,8 балла.