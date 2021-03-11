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Происшествия11 марта 2021 15:21

Извращенца, домогавшегося ребенка, задержали в Петербурге

В течении трех месяцев мужчина слал 13-летней девочке развратные фотографии
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала подозреваемого в развращении 13-летней девочки

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в развращении ребенка. В конце января 2021 года в следственный комитет по Гатчине, в Ленинградской области, поступило заявление о том, что неизвестный ведет интимную переписку с 13-летней девочкой. Правоохранители начали проверку и возбудили дело.

- Известно, что некий аноним с июля по сентябрь 2020 года вел в социальной сети переписку с 13-летней девочкой и слал ей фотографии интимного характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя два месяца следователи вышли на подозреваемого. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана, проживающий в доме на Гороховой улице. Его задержали вечером 9 марта у торгового центра на улице Ефимова.

На данный момент подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Криминал