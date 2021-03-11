Фасад Казанского собора отреставрируют за 37 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заявка на реставрацию южного фасада Казанского собора появилась на сайте Госзакупок. Начальная стоимость контракта объявлена в 37,3 миллиона рублей. Заказчиком работ выступила Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Санкт-Петербурга.

- Выполнение работ по реставрации южного фасада объекта «Собор. Здесь похоронен полководец Кутузов М.И. (1745-1813)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор Казанский» (Санкт-Петербург, Казанская пл., 2; Казанская ул., 3) - 2 этап, - говорится в тексте заявки.

Принять участие в конкурсе может любая, имеющая достаточный опыт компания. Степень квалификации подрядчика составил 60% «веса» при определении победителя, а 40% важности будет иметь цена вопроса - аукцион идет на понижение.

Подать документы необходимо до 8 апреля. Рассматривать заявки а участие начнут с 15 апреля, а сдать готовый объект надо уже к середине ноября 2021 года.