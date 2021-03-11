Парень обратился в полицию Ленобласти с просьбой найти его мать

Парень из Ленобласти объявил в розыск без вести пропавшую мать Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Молодой житель Ленинградской области обратился в полицию с просьбой найти его мать. Утром в среду, 10 марта 2021 года, 21-летний житель города Коммунар написал заявление в отделении МВД по Гатчинскому району, в котором рассказал, что в начале года его родственница пропала без вести.

- Со слов молодого человека, его безработная 40-летняя мать ушла из дома в середине января 2021 года и до настоящего времени не вернулась. Где она может находиться, не знает, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также парень пояснил, что мать злоупотребляет алкоголем и ранее уже были случаи, когда она уходила из дома.

Женщине на вид лет 40, ростом 160 сантиметров, плотного телосложения. Лицо круглое с низким лбом, глаза голубы, волосы длинные черные, обычно убирает в хвост. В день исчезновения была одета в зимнюю куртку персикового цвета, свитер и черные ботинки.