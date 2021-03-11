Трактор снес ряд припаркованных машин в Петербурге

Пьяный тракторист снес ряд припаркованных машин в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге трактор протаранил ряд припаркованных машин. ДТП произошло днем в четверг, 11 марта 2021 года, у дома 13 по улице Калинина. Машина с прицепом ехала по тротуару и свернула не туда. В итоге пострадали как минимум пять автомобилей - кто-то просто поцарапан, а у некоторых пробиты корпуса. Об это очевидцы рассказали в социальной сети.

- Тракторист с признаками алкогольного опьянения испортил кучу машин, - пожаловались петербуржцы.

Заезжая на тротуар, тракторист также не заметил знак трамвайной остановки, сломав его по пути. Со слов очевидцев, повезло, что трактор еще не задавил никого из людей.

- Спрашивать надо в первую очередь с предприятия, как они с утра усадили пьяного за руль. А предприятие само с ним пускай разбирается, раз сразу этого не сделало, - посоветовал один из комментаторов.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшим автовладельцам еще предстоит установить суммы ущерба.