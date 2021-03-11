Полиция возбудила дело об убийстве без вести пропавшего жителя Ленобласти спустя восемь лет поисков

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве жителя Ленобласти спустя восемь лет поисков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве мужчины, который пропал без вести восемь лет назад. Вопрос о местонахождении жителя Гатчинского района, которому на днях должно исполниться 53 года, снова подняли в следственном комитете 9 марта 2021 года.

- 19 мая 2013 года было заведено розыскное дело по факту обращения знакомого пропавшего. Тогда сообщалось, что мужчина ушел из дома, расположенного на Речной улице в деревне Новосиверская в половину девятого утра 19 апреля, но так и не вернулся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тогда материалы были направлены в следственный комитет, но после проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Спустя восемь лет следствие возобновилось, так как мужчина пропал внезапно, никаких конфликтов у него не происходило, уезжать он тоже никуда не собирался. Теперь поиски возобновятся.