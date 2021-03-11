Трактор и два авто столкнулись на Октябрьской набережной в Петербурге

По факту ДТП с трактором в Невском районе проводится проверка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серьезная авария произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. В ночь на четверг, 11 марта 2021 года, около 00:15 часов у дома 40 по Октябрьской набережной столкнулись три автомобиля: две иномарки "Киа" и трактор. В результате два человека пострадали так, что им потребовалась госпитализация.

- На набережной столкнулись "Киа Соренто" под управлением 50-летнего мужчины, "Киа Рио" под управлением 32-летнего мужчины и трактор, за рулем которого находился 56-летний водитель, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге пострадала пассажирка "Рио". 42-летнюю женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. В состоянии средней тяжести также госпитализировали водителя трактора. В связи с аварией полиция проводит проверку, чтобы установить виновного.

Напомним, днем 11 марта пьяный водитель трактора снес ряд припаркованных машин на улице Калинина.