Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 11 марта

Петербург встал в жесткие пробки вечером 11 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург встал в жутких пробках вечером в четверг, 11 марта 2021 года. На 18:45 часов заторы по городу оцениваются в 8 балов. Проблемы с движением в Северной столице начались еще с половины шестого вечера. Ожидается, что ситуация не улучшится до 20 часов.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20 часам достигнут 4 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

Самая большая пробка на 18:30 часов зафиксирована на внешней стороне КАД через Большой Обуховский мост, от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной. Затор растянулся на 12 километров. Автомобилисты в пробке теряют по два часа.

Также 10-балльные пробки вечером на Витебском проспекте из центра, на проспекте Славы и Народной улице к сторону КАД.

Еще крайне сложно проехать по улице Димитрова, проспекту Александровской Фермы, Бабушкина от Малой Бухарестской улицы до Ивановской улицы. В пробке всего в 4,6 километров можно потерять около 45 минут.