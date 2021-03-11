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Происшествия11 марта 2021 19:42

Суд лишил прав водителя, подрезавшего «скорую» в Санкт-Петербурге

Владелец «Сузуки» забудет о поездках на своей «ласточке» на три месяца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге лишили прав горе-водителя, не уступавшего дорогу "скорой", мчавшейся на вызов к пациенту.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителя «Сузуки» лишили прав на три месяца за хулиганские подрезания машины скорой помощи, которая спешила на вызов. Напомним, все произошло в конце января 2021 года. Медики торопились к пациенту, но их систематически не пускал автохам, несмотря на громкие специальные световые и звуковые сигналы.

Через пару дней горе-водителя по имени Алексей задержали. Тогда в соцсетях и СМИ хотели чуть ли не линчевать нарушителя. Мужчина попытался оправдаться тем, что хотел уступить дорогу, но запись с видеорегистратора говорит об обратном.

Алексею грозило лишение прав до 1 года. Но суд не стал наказывать его слишком строго.

- Мужчина пояснил, что не пропустил «скорую», так как не понял маневров водителя. Суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством на три месяца, - подытожили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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