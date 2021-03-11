В Петербурге выросло число госпитализаций взрослых пациентов

Количество госпитализаций взрослых пациентов увеличилось в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выросло суточное число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом и пневмонией – на 5,71%. Для сравнения, в прошлый четверг, 4 марта, в стационары отправили 333 больных, а 11 марта 352 человека. Свободных коек сейчас достаточно много, чуть больше 1,6 тысячи, это почти 25% от общего фонда.

Количество активных зараженных остается высоким. Хотя за неделю число больных все-таки упало, пусть и незначительно – на 17%.

- Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах по-прежнему необходимо. Ключевой противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе.

Добавим, что «Комсомолка» узнала историю о чудо-спасении пациента с коронавирусом из больницы Святого Георгия. Петербуржец пережил больше 10 клинических смертей подряд, но его удалось реанимировать.