Смольный назвал неэффективной идею развозить на автобусах пассажиров метро из-за задымления на зеленой линии

В Смольном прокомментировали задымление на станции "Маяковская". Фото: vk.com/spb_today

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга объяснили, почему не стали задействовать резервные автобусы для развозки пассажиров из-за задымления на зеленой линии метро. Напомним, утром 11 марта поезда подземки на линии №3 встали между станций «Василеостровская» и «Площадь Александра Невского 1». Некоторые вестибюли и вовсе закрыли на вход.

- Оперативный штаб Комитета по транспорту проанализировал ситуацию в соответствии с оперативной информацией. Срок устранения инцидента составлял не более 20 минут. Поэтому было принято решение об отсутствии эффективного задействования резерва автобусов, - пояснили в пресс-службе городского Комтранса.

В Смольном поясняют, что решают, выводить или нет дополнительные автобусы в случае какого-либо ЧП, всегда строго в индивидуальном порядке. Если бы «пробка» в метро затянулась на более долгий срок, то альтернатива с наземным транспортом у пассажиров точно бы была.