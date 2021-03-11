В поликлиниках Петербурга осталось еще 54 тысячи доз вакцины от коронавируса

В Петербурге вакцинировались от коронавируса уже почти 300 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге осталось 53 836 доз вакцины от коронавируса. Напомним, город столкнулся с дефицитом первого компонента прививки «Спутник V». 11 марта недостаток комплектов вакцины наблюдается уже в 16 пунктах. Но в Смольном призывают не паниковать, поскольку следующая поставка ожидается уже на следующей неделе. Да и можно перезаписаться в другой пункт через службу 122.

- За все время пандемии в Санкт-Петербурге вакцинировались 294 706 человек. Среди них 176 918 горожан полностью закончили прививочный цикл. За прошедшие сутки, 10 марта, первично вакцинировался 5 851 человек, вторично – 9 683. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 348 542 комплекта, - говорится в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что в Северной столице выросло число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом и пневмонией. Да и количество активных больных оставляет желать лучшего.