Китайская глициния зацвела в Ботаническом саду Санкт-Петербурга

Китайская глициния зацвела в начале марта в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/botsad_spb

В Ботаническом саду БИН РАН в Санкт-Петербурге похвастались кадрами зацветшей китайской глицинии. Это теплолюбивое растение в последнее время активно используют в ландшафтном дизайне. Аромат вьющейся глицинии, как говорят сотрудники Ботсада, чувствуется за метр. Вот только цвести декоративное растение будет ограниченное количество времени.

- В Японии название глицинии созвучно с одним из символов страны, вулканом Фудзи. Ждем вас на субтропическом маршруте в ближайшую неделю. Для Петербурга это достаточно редкое зрелище, - завлекают посетителей в группе Ботанического сада во «Вконтакте».

Добавим, что в будние дни на глицинию можно посмотреть в рамках экскурсии по маршруту, а в выходные уже на свободной прогулке.

Ранее в начале марта в Северной столице распустились подснежники. А потом в город, как назло, вернулись крепкие морозы.