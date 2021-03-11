Двое неизвестных с ножом ограбили офис микрофинансовой организации в Петербурге

Два грабителя вынесли 50 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое неизвестных мужчин ограбили офис микрофинансовой организации, расположенной в доме №7 на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Все произошло в четверг, 11 марта, около 13:20. Напуганный офисный работник спорить со злоумышленниками не стал, ведь они начали угрожать ему предметом, похожим на нож. В итоге сотрудник организации отдал им сбережения из кассы. Но сумма там небольшая, она вряд ли удовлетворила грабителей.

- Двое неизвестных похитили из офиса микрофинансовой организации около 50 тысяч рублей. Полицейские приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме этого полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что пару дней назад в Санкт-Петербурге ограбили офис крупного российского банка. Там куш злоумышленника был солидный – 2,5 млн рублей. За сутки мужчина успел потратить 700 тысяч.