Семак признался, что опасается агрессивности «Ахмата» в игре с «Зенитом»

Семак рассказал о подготовке "Зенита" к субботнему матчу с "Ахматом". Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак в преддверии матча «Зенита» с «Ахматом» высказал мнение, что грозненская команда наиболее опасна своей агрессивностью. По словам главного тренера петербургского клуба, гости хорошо прессингуют и легких матчей с ними никогда не бывает. Наставник «Зенита» подчеркнул, что футболисты готовятся к субботнему матчу в спокойном рабочем режиме, несмотря на болезненное поражение от «Рубина». Что касается травмированных игроков, то тут ситуации разные.

- Шансы., что Ракицкий сыграет есть, но не стопроцентные. В Казани его заменили из-за повреждения. У нас еще есть время до новой игры, посмотрим, насколько он сможет принять участие. О Малкоме и Дриусси пока нет никаких новостей. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть, - рассказал Семак пресс-службе «Зенита».

Добавим, что сине-бело-голубые по-прежнему находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, но их поджимает ЦСКА, отстающий всего на 2 очка.