В Петергофе предупредили о мошенниках, продающих билеты на праздник фонтанов

В Петергофе рассказали о хитрых мошенниках, продающих билеты на несуществующий праздник фонтанов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» предупредили о мошенниках, которые нагло врут о старте продаж билетов на весенний праздник фонтанов. Ссылки злоумышленников в результатах поисковых запросов в интернете ведут на подозрительные сайты. Да и самого мероприятия может еще и не быть из-за пандемии коронавируса, как сообщают в музее.

- Мошенники продают билеты на праздник фонтанов в интернете в то время, как в ГМЗ еще не знают, будет ли проводиться торжество в этом году. Эти билеты – недействительны, - пишут «Невские новости».

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Смольный намерен выделить 30 миллионов рублей на содержание системы водоводов к фонтанам Петергофа. В данный момент федеральные органы решают вопрос о правовом статусе гидротехнического комплекса, который располагается преимущественно на территории Ленобласти.