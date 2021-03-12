Погода в Санкт-Петербурге: 12 марта 2021 года ожидается метель и сильный ветер

"КП" узнала о погоде в Санкт-Петербурге на пятницу, 12 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на пятницу, 12 марта 2021 года. Крепкие морозы, наконец-то, почти отступили. В последний рабочий день минусовая температура все еще задержится в городе, но в выходные уже придет оттепель. А пока горожанам стоит готовиться к массивным осадкам.

- 12 марта в Санкт-Петербурге будет облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, а к концу дня ожидается повышение от -3 до -1. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Тем временем большинство диких зверей в Петербурге малость в шоке от холодной весны, пробудившись после зимней спячки.