Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия12 марта 2021 6:00

Погода в Санкт-Петербурге: 12 марта 2021 года ожидается метель и сильный ветер

«КП» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на 12 марта 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий

"КП" узнала о погоде в Санкт-Петербурге на пятницу, 12 марта 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на пятницу, 12 марта 2021 года. Крепкие морозы, наконец-то, почти отступили. В последний рабочий день минусовая температура все еще задержится в городе, но в выходные уже придет оттепель. А пока горожанам стоит готовиться к массивным осадкам.

- 12 марта в Санкт-Петербурге будет облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, а к концу дня ожидается повышение от -3 до -1. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Тем временем большинство диких зверей в Петербурге малость в шоке от холодной весны, пробудившись после зимней спячки.

Стихия