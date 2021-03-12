Министерство культуры отказалось расширять охранную зону на Охтинском мысе

На Охтинском мысе планируют сделать археологический музей-заповедник. Фото: кадр с презентации.

Министерство культуры России отказалось увеличивать охранную зону территории Охтинского мыса, как того требовали общественники. Они просили создать здесь археологический музей-заповедник, однако решение осталось прежним - памятником считается только 15% мыса.

- Я просил как можно быстрее взять под охрану все обнаруженные экспедицией под руководством Петра Сорокина памятники Охтинского мыса, и организовать историко-археологический музей-заповедник на всей территории мыса. Минкульт ответил, что решение о включении только 15% территории мыса в реестр ОКН (объектов культурного наследия - прим.ред.) принято по результатам историко-культурной экспертизы. И что «основания для пересмотра решения Минкультуры отсутствуют», - написал в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, направлявший обращение в Москву.

Напомним, что изначально на месте шведской крепости Ниеншанц и соседнего поселения - предвестника Петербурга - планировали строить башню газпромовского «Охта Центра», впоследствии возведенного в Лахте. Позднее территорию мыса отдали под общественно-деловой центр «хрустальный корабль», а в начале 2021 года президент России Владимир Путин поручил создать тут музейный комплекс.

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