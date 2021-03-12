Более 93 тысяч новых адресов появилось в Петербурге за 2020 год

Место под парковку машины, если оно официальное, тоже считается адресом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 93 тысяч новых адресов зарегистрированы и присвоены в городе на Неве в 2020 году. Такими данными поделился Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. большая часть - квартиры в новых жилых домах.

- Больше всего новых адресов присвоено квартирам и нежилым помещениям — порядка 80% от общего числа. Около 1,6 тысячи адресов присвоены зданиям и сооружениям, около 1,9 тысячи — земельным участкам, - сообщает пресс-служба ведомства.

Еще и почти 15 тысяч адресов — машино-места под парковку «железных коней», ведь по закону, адрес должен быть присвоен каждому объекту капитального строительства, то есть он положен не только квартире или офису, но также земельному участку и месту под машину, если оно занимает конкретное положение на городской территории.

Отметим, что получить или аннулировать адрес можно, в том числе, через электронный сервис «Единая система строительного комплекса Санкт Петербурга» (ЕССК).