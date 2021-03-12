Синоптик пообещал поворот на весну со второй половины марта в Петербурге

Зима в Петербурге закончится к концу марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город наконец придет тепло, а погода сделает тот самый поворот на весну. Учитывая, что последние в 10-х числах марта городу пришлось пережить 20-градусные морозы, интерес жителей вполне понятен.

- В пятницу ожидаем повышение температуры воздуха за счет циклона, который приходит с запада. С выходных дней дневные температуры будут устойчиво положительные. В дальнейшем сохраняется весенний характер погоды. Вся вторая половина месяца ночью - слабый «минус», днем - «плюс». Когда будет выглядывать солнце, дневной прогрев будет особенно заметен и можно тогда уже сказать, что весна пришла, - отметил синоптик.

Впрочем, пока в Петербурге еще прохладно. На пятницу, 12 марта, гидрометцентр прогнозирует сильный ветер и снегопад - результат прихода того самого западного циклона. Днем температура будет держаться в рамках -1...-3 градусов. На дорогах гололедица.