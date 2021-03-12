Число вакансий в Петербурге выросло на 7% за месяц, чаще всего ищут «продажников» и IT-специалистов

Больше всего в Петербурге нужны работники торговли. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжает расти количество свободных рабочих мест. Только за февраль прибавка составила 7%, а по отношению к февралю прошлого года, вакансий стало больше на треть. При этом основной спрос приходится на работников торговли и специалистов IT-отрасли.

- Сфера продаж - каждая пятая вакансия в городе. Чаще всего ищут: менеджеров по продажам и работе с клиентами, консультантов, категорийных менеджеров и специалистов в интернет-магазины, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы Head Hunter.

На втором месте категория «ИТ, телеком». На работу зовут JavaScript разработчиков, программистов C#/C++, аналитиков данных, Full stack разработчиков, системных администраторов и даже ведущих эфиров в Clubhouse.

Далее идет производственная сфера: инженеры-проектировщики, конструкторы, технологи, операторы технологических линий. А четвертое занимает ресторанно-гостиничный бизнес, который готовится к туристическому сезону.

Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге составляет 56 тысяч рублей, что на 16% выше, чем в среднем по России.