Почти 23 тысячи человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Около 23 человек сдали тесты на ковид за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около 23 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли тестирование на коронавирус за минувшие сутки. Данные на утро пятницы, 12 марта, приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида в Северной столице.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 946 человек. Обработано 10695 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также продолжают работу городские волонтеры. За прошедший день они оказали помощь тысячам одиноким и пожилым людям, выполнив 6012 заявок.

- Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11, - напоминают в Смольном.

Продолжается и работа по раздаче гуманитарной помощи малоимущим горожанам. С начала октября 2020 года продуктовые наборы получили 181 379 человек.