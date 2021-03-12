Более 950 заболели и 46 умерли от коронавируса в Петербурге на 12 марта 2021 года

Еще 951 человек заболел коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по пандемии. Так, на 12 марта 2021 года в Санкт-Петербурге заболели еще более 950 человек. По сравнению с днем ранее - это на 10 зараженных меньше. А вот число смертей увеличилось на шесть.

- Накануне в Петербурге коронавирусом заболели еще 951 человек, умерли 46 и выздоровели 2861 пациентов, - рассказали в оперативном штабе.

Всего за время пандемии официально наличие инфекции было подтверждено у 378 705 петербуржцев. Из них полностью побороли заболевание 326 101 пациент и скончались 11 573.

В Смольном доложили, что снова наблюдается рост числа госпитализаций заболевших COVID-19 - почти на 6 процентов.

Тем временем, в городе вырос дефицит первого компонента прививки от коронавируса. На сегодняшний день вакцины не хватает в 16-ти прививочных пунктах. Однако новая поставка препарата ожидается уже на следующей неделе.