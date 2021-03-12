Задержаны трое подозреваемых по делу о мошенничестве при уборке снега в Петербурге

Подозреваемых в фиктивной уборке снега задержала полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали троих подозреваемых, которые могут быть причастны к многомиллионным хищениям при уборке города от снега.

- 11 марта следователи провели масштабные обыски в рамках уголовного дела о присвоении более 9 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на обслуживание автомобильных дорог в Петербурге. В результате обысков изъято около пяти миллионов рублей, а также документация. В качестве подозреваемых в полицию доставлены 46-летний бывший директор бюджетного учреждения и двое генеральных директоров коммерческих организаций, 36 и 64 лет, - сообщает пресс-служба Главка.

Бывшему руководителю дорожного предприятия, который, по данным следствия, и организовал преступную схему, избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. В отношении других задержанным решение еще не принято.

Напомним, что по данным полиции, зимой 2020 года бывший чиновник помог коммерческим фирмам получить контракт на уборку тротуаров от снега. Ее выполнили лишь частично. «Сэкономленные» деньги оказались присвоены.