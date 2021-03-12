Коммивояжеров задержали за кражу пенсии у старика в Ленобласти

В Ленобласти коммивояжеры обокрали пенсионера Фото: принтскрин видео.

Полиция Ленинградской области задержала двух коммивояжеров, обокравших пенсионера во Всеволожском районе. Подозреваемых поймали 11 марта 2021 года. Ими оказались 34-летний уроженец Архангельска и 33-летний приезжий из Тюменской области. Мужчины пришли в дом к старику под видом продавцов "чудо-лампы".

- 25 февраля в квартиру в поселке Рахья к 83-летнему пенсионеру пришли мужчины и предложили купить бактерицидную лампу, которая якобы избавит его дом от всех вирусов и бактерий, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер поверил "продавцам" и согласился на дорогую покупку - "чудо-лампа" стоила 30 тысяч рублей. Тем более, что старику предложили "выгодные" условия в виде рассрочки.

Спустя время коммивояжеры вновь наведались домой к пенсионеру, предлагая модифицированную модель предыдущего устройства. В этот визит они вытащили из кошелька мужчины пенсию - 23 тысячи рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит по два года тюрьмы.