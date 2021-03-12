На строительство ЖК в Парголово Петербурга выделят 2,2 млрд рублей

На строительство жилого комплекса в Парголово выделят 2 миллиарда рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на строительство жилого комплекса на территории Парголово. Согласно данным на сайте госзакупок, опубликованным в пятницу, 12 марта 2021 года, начальная стоимость контракта - 2,2 миллиарда рублей.

- Застройщик должен будет построить внутриквартальные инженерные сети, также заняться озеленением территории, устройством детских и спортивных площадок, мест для отдыха, дорог, тротуаров, парковки, велопарковки и контейнерных площадок, - говорится в документе.

Строительство будет проходить на участке №6 по улице Вологина. Площадь - порядка 45 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из пяти многоквартирных четырехэтажных секционных домов с лифтами.

ЖК строится в рамках программы "Молодежи - доступное жилье" для горожан до 35 лет. Сдача проекта запланирована на 30 декабря 2022 года.